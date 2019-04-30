محاكمة شيشاني روسي في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى داعش

بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين، وقائع محاكمة رجل شيشاني يُعْتَقَد أنه متورط في شبكة إسلامية في ولايتي برلين وبراندنبورج.

ويواجه الرجل (30 عاما)، الذي يحمل جواز سفر روسيا، اتهامات بتمويل الإرهاب ودعم جماعات إرهابية والمساعدة في الغش والتدليس .

ولم يتحدد حتى بدء المحاكمة ما إذا كان المتهم سيعلق على الاتهامات الموجهة إليه.

ويُعْتَقَد بأن الرجل انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 2014 وظل على مدار أشهر في ألمانيا يتقاضى إعانات اجتماعية بدون وجه حق، وقد أرسل هذه الأموال وقيمتها نحو 5000 يورو إلى سوريا.

ويُعْتَقَد أيضا أن الرجل ساعد إسلاميين اثنين آخرين في برلين وأوصلهما إلى المطار حينما كانا يعتزمان السفر إلى سورية للاشتراك في القتال هناك.

ووفقا للتحقيقات، فقد توجه الرجل ومعه زوجته إلى ألمانيا في عام 2011، وقد تم رفض طلب لجوئه في 2013 وغادر ألمانيا لاحقا في 2015.

ويُعْتَقَد أنه هرب عبر تركيا إلى أمريكا اللاتينية، وذلك قبل أن يتم القبض عليه في هولندا في أغسطس 2018 بناء على أمر اعتقال أوروبي، وفي أعقاب ذلك بأيام قليلة تم ترحيله إلى ألمانيا.

وستتواصل محاكمة الرجل في الثاني من مايو المقبل.