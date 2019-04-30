كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، آخر مستجدات العمليات العسكرية التي شنتها قوات الجيش الوطني لتطهير العاصمة طرابلس.

وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك اشتباكات قوية بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية في محيط طرابلس، متابعًا: «نسعى للدخول إلى أحياء بالعاصمة، والقوات تتقدم حاليا في منطقة عين زارة».

وأشار إلى عثور قوات الجيش الليبي على صواريخ «سام 7» المضادة للطائرات في حوزة الميلشيات أمس، معقبًا: «هذه الصواريخ تهدد أمن المطارات والخطوط المدنية، وهي وصلت الآن إلى أيدي الإرهابيين ولا نعلم إلى أين تصل ما بعد ليبيا فقد تسبب أي كارثة في أي مطار مدني بالعالم».

وتابع أن الميلشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والمعدات أمس حيث تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر التي كانت بحوزتهم، موجهًا رسالة طمأنة للشعب الليبي بسيطرة الجيش على حوالي 90% من المنشآت النفطية.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.