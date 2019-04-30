رجل إطفاء أمريكي يتحرش بطفلة نائمة: اعتقدت أنها «امرأة»

تحرش رجل إطفاء، جنسيا، بطفلة نائمة، 8 سنوات، أثناء حفلة عيد ميلاد في منزل عمة الطفلة في كوين كريك بولاية أريزونا الأمريكية، وتم اعتقاله من قبل الشرطة.

ووجهت الشرطة عدة تهم لرجل الإطفاء، مايكل وليام بالماتير، 48 عاما، منها الاعتداء الجنسي على قاصر والاختطاف والتعري، وتم احتجازه.

وقال موقع صحيفة "ميل أونلاين"، إن رجل الإطفاء زعم أمام الشرطة أنه كان ثملا عندما قام بفعلته، معتقدا أنه يقوم بذلك مع امرأة، مشيرا إلى أنه اضطر إلى الاستقالة من وظيفته في مجال الإطفاء بعد فعلته التي وصفها بـ«الشنيعة».

وقالت عمة الطفلة إنها توجهت إلى غرفة نومها لتجد ابنة أخيها تخرج من الحمام وهي تبكي، وعندها أبلغتني أن الرجل خلع عنها ملابسها وتعرى أمامها.