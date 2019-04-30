تونس وإيطاليا توقعان 7 اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات

وقعت تونس وإيطاليا،7 اتفاقيات للتعاون الثنائي، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي.

وذكرت الحكومة التونسية - في بيان اليوم- أن الاتفاقيات تتمثل في الإعلان المشترك للاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي الذي نص على آفاق التعاون الاقتصادي في الفترة المقبلة،والاتفاق بين حكومة البلدين حول دعم البنية التحتية للنقل الكهربائي بهدف تعزيز تبادل الطاقة بين أوروبا وشمال إفريقيا.

كما تم توقيع ملحق حول القسط الثاني من تحويل الديون التونسية تجاه إيطاليا إلى مشروعات تنموية بقيمة 25 مليون يورو، واتفاق حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية بقرض قيمته 25 مليون يورو.

ووقع الجانبان أيضا اتفاق منحة بمبلغ 25 مليون يورو لتنفيذ "برنامج دعم اللامركزية في تونس"، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية التونسية ونظيرتها الإيطالية بشأن تدريب الديبلوماسيين، فضلا عن مذكرة تفاهم بين صندوق الودائع والأمانات بتونس وصندوق الودائع والقروض بإيطاليا حول مشروع صندوق الادخار بلا حدود التونسي الإيطالي.