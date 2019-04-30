ميركل تدافع عن سياستها الخاصة باللاجئين

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن سياستها الخاصة باللاجئين التي تنتهجها منذ 2015.

وخلال حوار مع مواطنين، قالت ميركل في مدينة شفيت بولاية براندنبورج مساء اليوم الثلاثاء إنه كانت هناك ظروف استثنائية في الشرق الأوسط في ذلك العام في ظل الحرب الأهلية في سوريا ونظام حكم ميليشيات الدولة الإسلامية.

وأضافت ميركل أنه كان يجب أن يكون هناك رد فعل على تلك التطورات، ونوهت إلى أن الأخطاء تم ارتكابها في وقت سابق على ذلك التاريخ لأنه لم يتم الاعتناء باللاجئين في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن.

وذكرت ميركل أن اليوم تجري محاولات للتعامل مع هذه المشكلة في البلدان التي ينحدر منها اللاجئون.