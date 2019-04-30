سيمنس تفوز بعقد قيمته 700 مليون يورو لتنفيذ مشروع كهرباء كبير في العراق

وقع مسؤولون في الحكومة العراقية ورئيس شركة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية جو كيزر اليوم الثلاثاء، في برلين "اتفاق تنفيذ" بقيمة 700 مليون يورو (785 مليون دولار) لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء العراقية.

ويأتي هذا العقد في إطار خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء العراق، والتي قد تتضمن عقودا بقيمة مليارات الدولارات. وكانت مجموعة "جنرال إلكتريك" الأمريكية تسعى أيضا للفوز بهذه الصفقة التي تقدر بالمليارات.

ويتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم إقامة محطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بقدرة 500 ميجاوات في منطقة زبيدية.

وقال "كيزر" في بيان "علاوة على ذلك يتضمن العقد تحديث 40 توربينة غازية مع أنظمة التبريد وتركيب 13 محطة محولات بقدرة 132 كيلوفولت و34 محول كهربائي".

ومن ناحيته قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، إن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تتكون من 4 مراحل تشمل عقودا قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار، مضيفا أنه لدى سيمنس فرصا قوية للحصول على المزيد من العقود.

وتسبب سوء إمدادات الكهرباء في توترات سياسة متكررة بالعراق. وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد أضرم مواطنون النار في مبان حكومية خلال الاحتجاج على نقص إمدادات الكهرباء ومياه الشرب النظيفة.