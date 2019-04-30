آلاف الأفغان يبحثون جهود السلام فى اجتماع بكابول

ــ الرئيس الأفغانى: اللقاء يهدف لوضع خطوط عريضة للمفاوضات مع طالبان

شارك آلاف المندوبين من جميع أنحاء أفغانستان، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، فى اجتماعات المجلس الكبير (اللويا جيرجا) بالعاصمة كابول، حيث جرى مناقشة جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

ودعى أكثر من ثلاثة آلاف سياسى ورجل دين ووجهاء وغيرهم من أعضاء المجتمع المدنى، إلى هذا الاجتماع الذى يوصف بأنه الأوسع فى تاريخ أفغانستان الحديث.

وقال الرئيس الأفغانى، أشرف غنى فى مستهل الاجتماع: «نريد تحديد الخطوط العريضة للمفاوضات مع طالبان»، مضيفا «نريد نصائح واضحة منكم جميعا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتم دعوة «المجلس الكبير» إلى الاجتماع من وقت لآخر للتوصل إلى تفاهم حول القضايا السياسية الكبرى. ويعقد هذا الاجتماع بينما تجرى الولايات المتحدة وطالبان مفاوضات حول انسحاب محتمل للقوات الأمريكية مقابل وقف لإطلاق النار وتعهدات أخرى من المتمردين.

لكن السلطات الأفغانية التى تعتبرها طالبان «دمية» بيد الولايات المتحدة أبقيت بعيدة عن المفاوضات.

ويأمل غنى فى أن يحدد «اللويا جيرجا» شروط كابول لتوقيع أى اتفاق وخصوصا الإبقاء على الدستور وحماية حقوق المرأة ووسائل الإعلام وحرية التعبير.

ودعا الرئيس الأفغانى طالبان إلى المشاركة فى الاجتماع، لكن الحركة التى تقاتل السلطة منذ 2001، رفضت ذلك.

وحذرت «طالبان» الأسبوع الماضى من أن أى قرارات تتخذ خلال انعقاد المجلس الكبير «لن تكون مقبولة من قبل الأبناء الحقيقيين والمخلصين لهذا الوطن».

وأغلق جزء كبير من كابول، أمس، بما فى ذلك الطرق المؤدية إلى التلال المطلة على العاصمة الأفغانية. وكانت حركة طالبان أطلقت فى 2011 صواريخ على خيمة كان يعقد فيها «اللويا جيرجا».

ويعود آخر اجتماع لهذا المجلس إلى 2013 ووافق خلاله المشاركون على اتفاق أمنى يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء فى أفغانستان بعد انسحابها الذى كان مقررا فى 2014.

فى سياق متصل، أشار المبعوث الأمريكى إلى أفغانستان زلماى خليل زاد، إلى وجود تقدم بطء فى مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.