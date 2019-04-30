الإعدام لكندي في الصين بتهمة الإتجار بالمخدرات

أصدرت محكمة في الصين حكما بالإعدام على مواطن كندي لإدانته بتهريب المخدرات.

وأعلنت المحكمة في مدينة جيانجمن في مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصيني، اليوم الثلاثاء، عقوبة الإعدام ضد الكندي فان وي ورجل ثان يدعى وو زيبنج لم يتم الكشف عن جنسيته.

وتردد أن الرجلين ترأسا مجموعة تقوم بتصنيع وبيع المخدرات. وصدرت أحكام بحق 11 شخصا في القضية. ومن بينهم مواطن أمريكي وأربعة مكسيكيين صدرت بحقهم جميعا أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وفي يناير، أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام ضد الكندي روبرت ليويد شيلينبرج بتهمة تهريب مخدرات إلى الصين، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما.

ويواجه مهربو المخدرات المدانون عقوبة السجن لفترات طويلة أو عقوبة الإعدام في الصين.

وهناك مواجهة سياسية مستمرة منذ شهور بين كندا والصين. وكان السبب وراء ذلك هو إلقاء القبض في ديسمبر على منج وانتشو ،المديرة المالية لعملاقة الاتصالات الصينية "هواوي" في كندا.

وتم القبض على منج ، وهي ابنة مؤسس الشركة رن تشنجفي ، بناء على طلب من الولايات المتحدة ، حيث تتهمها الحكومة بالاحتيال المصرفي والإلكتروني فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وبعد اعتقال منج ، تم احتجاز اثنين من الكنديين والتحقيق معهما بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر" ، ورأى البعض أن اعتقالهما هو انتقام من جانب الصين ردا على الإجراءات ضد منج.