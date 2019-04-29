«اليونيدو» تنفذ مشروع سلاسل القيمة لمحصول السمسم بالسودان

تنفذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، مشروع سلاسل القيمة لمحصول السمسم بولايتي شمال كردفان والقضارف بالسودان، بتكلفة مالية تبلغ 904 آلاف دولار، ويدشن المشروع -الذي يستغرق 3 أعوام- خلال الأشهر المقبلة.

وأطلع وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني، المهندس عبدالرحمن عجب، وفد اليونيدو - خلال زيارته للسودان برئاسة الدكتور علي عباس غزلياش، اليوم الاثنين -على مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والمنظمة في كافة القطاعات، خاصة مشروع سلاسل القيمة.

وثمن الوكيل الجهود التي تبذلها اليونيدو في تطوير القطاعات الصناعية في السودان، وأبدى استعداد وزارته للتعاون التام معها لإتمام المشروع الذي من المقرر أن يستكمل خلال ثلاث سنوات، ويبدأ تدشينه في الأشهر القليلة المقبلة من العام الحالي، بعد استكمال كافة متطلبات المشروع مع الجهات ذات الصلة.

وأكد أهمية صناعة الزيوت باعتبارها واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة لاعتمادها على المنتجات الزراعية المحلية التي يملك السودان فيها ميزة نسبية،منوها بأنها من الصناعات التي يعول عليها في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في سد الفجوة في العالم العربي ودول الجوار.

وأشار إلى أن الطاقات التصميمية لمعاصر الزيوت تقدر بحوالى 2.3 مليون طن من الحبوب الزيتية في العام، ويقدر حجم الاستهلاك السنوي للبلاد بحوالى 200–250 ألف طن من زيوت الطعام.