ترامب: اعتذار صحيفة نيويورك تايمز عن الرسم الكاريكاتيري غير كاف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن صحيفة نيويورك تايمز كان يجب أن تقدم أكثر من الاعتذار عن الرسم الكاريكاتيرى المعادي للسامية الذي نشرته الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على موقع تويتر، إن الصحيفة يجب أن تعتذر إليه على "كل الأخبار الكاذبة والفاسدة التي تنشرها كل يوم" وذلك في أول رد فعل على الاعتذار الذي نشرته الصحيفة أمس الأحد.

وقالت الصحيفة: "نأسف بشدة لنشر رسم كاريكاتيرى سياسي معادي للسامية يوم الخميس الماضي في العدد المطبوع لصحيفة نيويورك تايمز الذي يباع خارج الولايات المتحدة، ونؤكد التزامنا بأن مثل هذا الأمر لن يحدث مجددا".

وقد وصف الرسم الكاريكاتيرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ككلب يرتدي نجمة داوود على مقود يمسكه ترامب وهو يرتدي نظارة سوداء، كشخص أعمى. وقد قوبل الرسم بإدانة واسعة النطاق من كل أنحاء العالم بوصفها معادية للسامية.

وكتب ترامب إن الصحيفة "وصلت إلى أدنى مستويات الصحافة، وأدنى نقطة في التاريخ".