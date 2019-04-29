اشتباكات في ولاية البنغال الغربية مع إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة بالهند

أدلى الناخبون اليوم الاثنين بأصواتهم في العاصمة المالية للهند مومباي والولايات الواقعة بوسط البلاد في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة، والتي شهدت اندلاع اشتباكات في ولاية البنغال الغربية.

واصطف رجال أعمال أثرياء ونجوم السينما أمام مراكز التصويت في مومباي، التي تعد أيضا العاصمة الترفيهية للهند، ومركز صناعة الأفلام الهندية والتي تعرف باسم بوليوود.

وأدلى أغنى رجل في الهند موكيش أمباني بصوته هو وعائلته كما ذهب نجوم السينما أميتاب باتشان وسلمان خان وشاروخان وكذلك أسطورة رياضة الكريكيت ساشين تيندولكار للإدلاء بأصواتهم أيضا.

كما أجريت الانتخابات في ولايتي راجستان وماديا براديش المهمتين. وتعد هذه الجولة من الانتخابات حاسمة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي خسر في الولايتين في انتخابات أجريت في ديسمبر الماضي.

واندلعت اشتباكات بين أنصار حزب مؤتمر ترينامول الحاكم ومنافسه حزب بهاراتيا جاناتا في ثلاث مناطق في ولاية البنغال الغربية التي تشهد منافسة شديدة.

وتردد أن سيارة الوزير الاتحادي بابول سوبيريو تعرضت للتخريب من جانب عمال من أنصار حزب مؤتمر ترينامول بالقرب من مركز انتخابي في دائرة اسانسول.

وأصيب أكثر من 10 أشخاص في أعمال العنف التي وقعت، حسبما أفادت شبكة "نيوز-18" نقلا عن مسؤولي الشرطة.

يذكر أن البنغال تعد ولاية رئيسية في هذه الانتخابات حيث يأمل حزب بهاراتيا جاناتا في انتزاع عدد من المقاعد من حزب مؤتمر ترينامول، وهو قوة مهيمنة في الإقليم. وقد شهدت الولاية أعمال عنف مشابهة في المراحل السابقة من الانتخابات.

ويحق لنحو 128 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 961 مرشحا، يتنافسون في 72 دائرة انتخابية في تسع ولايات، وفقا للجنة الانتخابية. وقالت اللجنة إنه تم إقامة 140 ألف مركز اقتراع لاستقبال الناخبين .

ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للفوز بفترة ثانية.

ويواجه حزبه بهاراتيا جاناتا منافسة من جانب حزب المؤتمر الوطني الهندي وعدة أحزاب إقليمية قوية.

يشار إلى أن الانتخابات العامة بالهند تجرى على سبع جولات في الفترة ما بين 11 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل.

ومن المقرر فرز جميع الأصوات في 23 مايو المقبل، على أن تصدر النتائج في نفس اليوم.