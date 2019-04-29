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جوبا تؤكد تدفق نفطها بسلاسة عبر السودان

(د ب ا)
نشر فى : الإثنين 29 أبريل 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أبريل 2019 - 9:10 م

قال وزير النفط في جنوب السودان، إزيكيل لول جاتكوث، اليوم الاثنين، إن نفط بلاده يتدفق بسلاسة عبر السودان، وإنه تم حل المشكلات المتعلقة باستيراد الكيماويات اللازمة للحفر والناجمة عن إضراب في ميناء بورتسودان السوداني.

وقال لوال إن هذه الكيماويات ستُشحن إلى جنوب السودان اليوم الإثنين، بحسب موقع "الشروق" الإخباري السوداني.

وأضاف خلال زيارة للسودان لبحث المسألة مع المسؤولين السودانيين "يمكنني أن أطمأن العالم وشعب جنوب السودان بأن نفط جنوب السودان يتدفق بسلاسة دون أي صعوبات".

وأشار إلى أن الكيماويات تعطلت في الميناء ثلاثة أيام.

وتابع: "ستخرج الكيماويات الموجودة في بورسودان اليوم متجهة إلى جنوب السودان".

كان وزير الإعلام في جنوب السودان قد صرح يوم الجمعة، إن صادرات البلاد من النفط تعطلت بسبب الإضرابات والاحتجاجات في بورسودان، لكن المسؤولين السودانيين قالوا إنه لا يوجد أي تعطل للصادرات.

ويقول جنوب السودان، الذي يشحن نفطه عبر السودان من خلال خط أنابيب إلى بورسودان، إن إنتاجه الحالي من النفط يبلغ 135 ألف برميل يوميًا.


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