مبعوث بوتين للشرق الأوسط يؤكد دعم بلاده لوحدة ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، لوزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، محمد الطاهر سيالة، هاتفيًا، دعم بلاده لوحدة أراضي ليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الخصوص اليوم الإثنين: "خلال المحادثة، قدم سيالة تقييمه واعتباراته فيما يتعلق بتطور الوضع العسكري — السياسي في ليبيا"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد الجانب الروسي مجددا على نهجه المبدئي لدعم وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، ودعم الأساليب السياسية للتغلب على الأزمة الليبية بمساعدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبياغسان سلامة".

وجرت المحادثة بمبادرة الجانب الليبي.

يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، في الرابع من أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ"الإرهاب في العاصمة طرابلس"، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة.