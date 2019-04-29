منظمة حقوقية تستنكر استهداف المدنيين في الحرب باليمن

استنكرت منظمة حقوقية يمنية مستقلة، اليوم الاثنين، ما يتعرض له المدنيون في اليمن من جرائم حرب "يرتكبها طيران التحالف السعودي الإماراتي ومليشيا الحوثي عبر القصف والقذائف العشوائية".

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات المستقلة، ومقرها جنيف، في بيان لها، إنها رصدت مقتل أكثر من 15 مواطنا مدنيا بينهم أطفال ونساء، خلال يومين فقط هما 27 و 28 من الشهر الجاري، فضلاً عن أضرار كبيرة في الممتلكات في كلا من محافظات الضالع وتعز والبيضاء.

وعبرت سام عن قلقها من صمت المجتمع الدولي، خاصة المبعوث الأممي، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، بصورة مستمرة، دون اتخاذ موقف جاد ضد المنتهكين، وكان آخر هذه الجرائم مقتل 14 طالبة في مدرسة الراعي في العاصمة صنعاء.

وحذرت منظمة سام من أن استخدام صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات لاستهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي.

وطالبت المنظمة كافة الأطراف المتحاربة في اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، لا سيما الأطفال والنساء منهم.