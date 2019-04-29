تونس: منع سفر مغني الراب سواج مان لاتهامه بالفساد المالي

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ذكرت تقارير إعلامية في تونس أن القضاء أصدر اليوم الاثنين، قرارا بمنع سفر فنان الراب الفرنسي التونسي "سواج مان" لاتهامه بفساد مالي، وذلك بعد يومين من ظهوره الباذخ في برنامج حواري تلفزيوني.

ويشتهر مغني الراب المعروف بلقب "سواج مان" بأغانيه على اليوتيوب بشكل خاص. وهو مولود من أم تونسية وأب برازيلي في فرنسا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية.

وظهر المغني على قناة "الحوار التونسي" أول أمس السبت بلباسه وهيئته المثيرتين للجدل وهو يرتدي مصوغا من الذهب النفيس تتجاوز قيمته بحسب ما صرح به في البرنامج، قرابة 2 مليون دينار تونسي.(الدولار يساوي 04ر3دينار تونسي ).

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة سفيان السليطي اليوم إن قاضي التحقيق بالقطب (الجهاز) القضائي المالي أصدر قرارا بمنع السفر ضد مغني الراب.

وأوضح السليطي لإذاعة موزاييك الخاصة، أن قاضي التحقيق تعهد منذ حوالي خمسة أشهر بفتح تحقيق بشأن جرائم متعلقة بالتحايل وغسل الأموال ضد "سواج مان" بإذن من النيابة العامة وبناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بالبنك المركزي.

وأشارت الإذاعة إلى قرار قضائي بتجميد مبالغ مالية للمغني سواج في حدود 17 ميلون دينار.