وزيرة الدفاع الألمانية ترجح بقاء ميركل حتى نهاية الدورة التشريعية 2021

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، عن قناعتها بأن المستشارة انجيلا ميركل ستظل في منصبها حتى نهاية الدورة التشريعية في 2012.

وفي تصريحات لشبكة التحرير (دويتشلاند)، قالت السياسية المنتمية إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين إنها تعتقد ذلك لأنها ترى ميركل في عملها اليومي، منوهة إلى أن ميركل تتمتع "بجدية عميقة في الإخلاص للأمر".

من ناحية أخرى، أعربت فون دير لاين عن تأييدها لاستمرار الائتلاف الكبير بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقالت إن التمسك بتحالف جرى الشروع فيه، هو قيمة ديمقراطية في حد ذاتها.

وأوضحت فون دير لاين أنه لا ينبغي على المرء الاستسلام ببساطة في المصاعب والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

يشار إلى وجود تكهنات حول استمرار الائتلاف الكبير في ألمانيا وذلك في ظل انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها في السادس والعشرين من مايو المقبل.

غير أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي يعد نفسه لتغييرات سياسية حاسمة، وكانت زعيمة الحزب، انجريت كرامب-كارنباور أعلنت اليوم الاثنين عن عقد اجتماع مغلق لقيادة الحزب يومي الثاني والثالث من يونيو المقبل.

ومن الممكن أن يتوقف استمرار حكومة الائتلاف الكبير في ألمانيا واحتمال تولي كرامب-كارنباور منصب المستشارة على نتيجة انتخابات برلمان أوروبا وانتخابات برلمان ولاية بريمن التي تجرى في نفس التوقيت.