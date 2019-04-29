واشنطن بوست: ترامب تجاوز حاجز 10 آلاف كذبة خاطئة

تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لحصر قامت به صحيفة واشنطن بوست حاجز عشرة آلاف زعم خاطئ ومضلل خلال فترة حكمه التي تجاوزت العامين بقليل حتى الآن.

ورأت الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الرئيس الجمهوري زاد من وتيرة ادعاءاته الكاذبة بشكل واضح.

وتتابع الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه وذلك من خلال رصد خاص لمدى حقيقة هذه التصريحات.

وقالت الصحيفة إنه وبعد 601 يوم في المنصب، فإن ترامب وصل حاجز 5000 ادعاء خاطئ، أي بمعدل ثمانية ادعاءات كل يوم.

وبعد 226 يوما من ذلك فقط، أي في 26 أبريل، ارتفع هذا العدد بالفعل إلى عشرة آلاف ادعاء، حيث صدرت عنه خلال هذه الأشهر السبعة 26 ادعاء كاذبا أو مضللا يوميا في المتوسط، سواء على شكل تصريح شفهي أو مكتوب.

ورجحت الصحيفة أن تراكم هذا العدد الكبير من الادعاءات الخاطئة للرئيس الأمريكي ربما كان بسبب ظهوره المتكرر في فعاليات خلال المعركة الانتخابية السابقة لانتخابات البرلمان في نوفمبر الماضي، وهي الانتخابات التي وقعت في هذه الفترة.

وصفت الصحيفة الأمريكية الشهيرة هذا الكم من الادعاءات الخاطئة بـ "تسونامي اللاحقيقة".

قالت الصحيفة إن 45 ادعاء خاطئ صدر عن ترامب، فقط خلال "مقابلة" مع مذيع قناة فوكس نيوز الإخبارية، شون هانيتي، الأسبوع الماضي، وذلك من خلال برنامجه التلفزيوني الذي يطرح فيه هانيتي رؤوس موضوعات ويطلب من ترامب إبداء رأيه فيها، بل إن هذا العدد ارتفع إلى 61 ادعاء غير صحيح خلال كلمة لترامب ضمن المعركة الانتخابية في ولاية ويسكونسن، أمس الأول السبت.

دأبت صحيفة واشنطن بوست منذ سنوات على تفنيد الحقائق الموجودة في تصريحات عامة، وتوزيع شخصية بينوكيو الخيالية، التي اشتهرت في الكتب وأفلام الكرتون، والتي تطول أنفها عندما تكذب، على أصحاب هذه التصريحات.

وحددت الصحيفة تدرجا سلبيا لأصحاب الادعاءات الكاذبة، حيث تمنح أصحاب الادعاءات الخاطئة بشكل واضح ثلاثة أو أربعة نجوم بينوكيو السلبية.

ولكن الصحيفة استحدثت تصنيفا جديدا بالنسبة لترامب، وهو "بينوكيو الذي بلا قاع"، وهو التصنيف الذي يمنح للشخصية التي تكرر 20 مرة على الأقل زعما خاطئا حصل من قبل على ثلاثة إلى أربعة "نجوم سلبية" (نجمة بينوكيو).

وحصل ترامب على "بينوكيو الذي بلا قاع" 21 مرة حتى الآن، "حيث يتعمد طرح معلومات خاطئة في النقاش الوطني" حسبما بررت الصحيفة اتهامها للرئيس الأمريكي.