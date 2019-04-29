بنك السودان المركزي: الوديعة الإماراتية لها انعكاسات إيجابية على سعر الصرف والميزان التجاري

أشاد الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم، بدور دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لوقوفهما إلى جانب السودان، مؤكداً أن السودان حكومة وشعباً ينظر بعين الرضاء والامتنان للأشقاء في الدولتين.

وقال الناطق الرسمي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، إن إيداع مبلغ 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية بدولة الإمارات، بالبنك، له انعكاسات إيجابية على سعر الصرف وتحجيم العجز في ميزان المدفوعات.

وأضاف، أن الإيداع الإماراتي يأتي دعما للسياسة النقدية للبنك، كما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

يذكر أن صندوق أبو ظبي للتنمية، وبنك السودان ﺍﻟﻤﺮﻛﺰي، وقعا إتفافية أمس الأحد بالإمارات، تم بموجبها إﻳﺪﺍﻉ 250 مليون دولار ، ﺃي ما يعادل 918 مليون درهم، بالبنك، وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.