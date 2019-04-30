الجيش الوطني الليبي يعلن مواصلة تقدمه صوب طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في المؤتمر الصحفي الاستثنائي لليوم الاثنين، "طهرنا محيط طرابلس وبدأنا التقدم نحو وسط المدينة، قواتنا تتقدم في أغلب محاور طرابلس، نسيير وفق خطة عسكرية محكمة في عملية تحرير طرابلس"، مشيرا إلى أن العمليات تتركز في محور اليرموك - صلاح الدين، بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأوضح المسماري، أن طائرات القوات الجوية استهدفت تمركزات المجموعات المسلحة في مناطق التكبالي والسواني والكريمية، قائلا "نقاتل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس وقد بدأت هذه القوات بالانهيار".

وأضاف المسماري، أن هناك مبالغ طائلة تقارب المليار دولار صُرفت على الإرهابيين بطرابلس، قائلا "قواتنا لديها عقيدة واحدة وهي الحفاظ على الوطن ووقف التدخلات الخارجية بشأن ليبيا، الجيش الوطني الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس".

وطالب المسماري، المجتمع الدولي باحترام السيادة الليبية ووقف التدخلات القطرية والتركية، قائلا "إن شركة الخطوط الأفريقية في طرابلس نظمت رحلات جوية سرية إلى إيران". كما دعا المسماري، جميع الشباب الذي وصفهم بـ "المغرر بهم" إلى الاستسلام وترك "الإرهابيين".

يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن، في الرابع من أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ"الإرهاب في العاصمة طرابلس"، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا برئاسة فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة.