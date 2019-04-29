رئيس بوينج يدافع عن منظومة برمجيات على صلة بحادثتي تحطم طائرتين طراز 737 ماكس

دافع رئيس شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطائرات اليوم الاثنين عن منظومة برمجيات على صلة بحادثتي تحطم طائرتين بوينج طراز 737 ماكس في اندونيسيا واثيوبيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع حملة الأسهم في شركة بوينج اليوم الاثنين، في مدينة شيكاغو الأمريكية، لم يجاوب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس مولنبيرج عن سؤال رئيسي بشأن ما إذا كان التصميم الأصلي لمنظومة البرمجيات على متن هذا الطراز من الطائرات كان معيبا على نحو يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مولنبيرج رفض أن يقر بوجود عيوب في البرنامج الذي يحمل اسم "إم.سي.إيه.إس"، وأكد أن بوينج التزمت بالبروتوكولات المناسبة في تصميم هذا البرنامج.

ومازالت هذه المنظومة، التي تم تفعيلها بسبب قراءة خاطئة لوحدة استشعار خلال الحادثتين، محل تركيز محققي الحوادث وتحقيقات للكونجرس الأمريكي وأخرى جنائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج: "هناك سلسلة من الأحداث، وهناك مجموعة متعددة من العوامل التي أسهمت (في وقوع الحادثتين)"، مؤكدا أن تحليلات السلامة الأصلية التي تقوم بها الشركة تتضمن أفعال الطيار.

وأشارت بلومبرج إلى أن تصريحات الرئيس التنفيذي لبوينج لم تضف كثيرًا من أجل إفهام الرأي العام حقيقة ما حدث في حادثتي سقوط الطائرتين في إندونيسيا وأثيوبيا في غضون خمسة أشهر، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.