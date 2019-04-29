الخروج من الاتحاد الأوروبي يدفع البريطانيين إلى قضاء العطلات الصيفية خارج منطقة اليورو

يستعد السائحون البريطانيون لفكرة قضاء العطلة الصيفية خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تسبب القلق بشأن ترتيبات السفر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وضعف الجنيه الاسترليني أمام اليورو، في جعل الاتحاد أقل جذبا.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن نصف حزم العطلات التي تم حجزها عبر مجموعة توماس كوك، الرائدة في مجال خدمات السفر المتكاملة، كانت لقضاء العطلات في أماكن خارج منطقة اليورو، مقارنة بنسبة 38 بالمئة في العام الماضي، حسبما قالت الشركة في تقارير حول اتجاهات المستهلكين.

وتخطت تركيا اليونان لتصبح ثاني أهم وجهة سياحية للسائحين البريطانيين الساعين إلى الاستمتاع بشمس الصيف، حيث شهدت المجموعة السياحية ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة في حجز الطيران إلى تركيا مقارنة بالعام السابق. وقد ساعد تراجع الليرة التركية بأكثر من 25 بالمئة أمام الجنيه الإسترليني في جعل تركيا وجهة سياحية ميسورة التكلفة.

وقال بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة في متابعة للتقرير "في المملكة المتحدة، نحن نعيش في وقت اضطراب سياسي غير مسبوق.. الغموض المطول بشأن طريقة وتوقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع العديد من المستهلكين إلى تأجيل خطط سفرهم خلال الصيف".

وقد ارتفع الإقبال على قضاء العطلة الصيفية في تونس، حيث تزايدت نسبة حجز العائلات لزيارة تونس بنسبة 159 بالمئة على أساس سنوي.

وحافظت إسبانيا على موقعها بوصفها الوجهة السياحية الأولى للسائحين البريطانيين.