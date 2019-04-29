أفاد تقرير بأن النفقات العسكرية الأمريكية ارتفعت بنسبة 6ر4 بالمئة خلال عام 2018 لتصل إلى 649 مليار دولار.

أفاد التقرير الذي أصدره المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم بأن هذه الزيادة، وهي الأول من نوعها منذ عام 2010، تعكس السياسات العسكرية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظلت النفقات العسكرية الأمريكية هي الأعلى على مستوى العالم، حيث تكاد توازي نفقات الدول الثماني التالية الأكثر انفاقا على المجال العسكري، مجتمعة.

وصرح أود فلوران مدير برنامج "أميكس" التابع لمعهد أبحاث السلام إن "الزيادة في النفقات العسكرية الأمريكية ناجمة عن تنفيذ برامج جديدة للمشتريات العسكرية في عهد إدارة ترامب منذ عام 2017".

وكانت الولايات المتحدة والصين والسعودية والهند وفرنسا هي أكبر خمس دول في العالم من حيث الانفاق العسكري، حيث تمثل هذه الدول سويا 60 بالمئة من حجم الانفاق العسكري في العالم.

وارتفع إجمالي حجم الانفاق العسكري في العالم إلى 1822 مليار دولار عام 2018، بزيادة نسبتها 6ر2 بالمئة مقارنة بعام 2017.