انطلاق مناورات بحرية بين روسيا والصين



انطلقت مناورات بحرية روسية صينية تحت اسم (التفاعل البحري - 2019) في الصين.



وذكر المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي - في بيان اليوم الإثنين-، أن هذه المناورات تجري في ميناء تشينجداو الصيني، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح الرسمي لهذه التدريبات البحرية الروسية الصينية بدأ رسميا اليوم.



وأضاف أن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي (الطراد فارياج - السفينتين الكبيرتين المضادتين للغواصات الأميرال تريبوتس والأميرال فينوجرادوف - الفرقاطة سوفيرشيني - سفينة الإنزال الكبيرة "أوسليابيا" - سفينة الإنقاذ "إيجور بيلوأوسوف" - ناقلة البحر المتوسطة "ايركوت") شاركت في افتتاح هذه المناورات.



وأوضح أن أخر مناورة تدريبية بين روسيا والصين جرت في الفترة من 21 وحتى 28 يوليو 2017 في حوض بحر البلطيق تحت عنوان (التواصل البحري - 2017)، وتألفت من مرحلتين ساحلية وبحرية.