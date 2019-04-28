تقارير يابانية: محاكمة كارلوس غصن لن تبدأ قبل 2020

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أمس، أنه سيتم تأجيل محاكمة الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو ــ نيسان، كارلوس غصن التى كان من المفترض أن تتم فى سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن المحاكمة قد لا تبدأ قبل عام 2020.

وأُخلى سبيل قطب صناعة السيارات السابق (65 عاما)، الخميس الماضى بكفالة مالية. وهو بصدد التحضير للدفاع عن نفسه، إذ يواجه أربعة اتهامات متعلّقة بمخالفات مالية، بينها عدم التصريح عن كامل دخله وإساءة استغلال الثقة.

واقترحت محكمة طوكيو خلال لقاءات أولية بين النيابة العامة ووكلاء الدفاع عنه، بدء محاكمة رجل الأعمال الفرنسى اللبنانى البرازيلى فى سبتمبر المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المحكمة، لوكلاء الدفاع وهيئة الاتهام، إنها «عادت عن قرارها من دون اقتراح جدول زمنى جديد»، الأمر الذى يعنى أن المحاكمة لن تبدأ هذا العام، وفق وكالة «كيودو نيوز» اليابانية للأنباء.

وقررت المحكمة أيضا عدم فصل محاكمة غصن عن محاكمة ذراعه اليمنى جريج كيلى ومحاكمة نيسان، وجميعهم متهمون بعدم التصريح عن قسم كبير من دخلهم بين عامى 2010 و2018.

ويتمنى محامو غصن أن تتم محاكمة موكلهم بشكل منفصل عن نيسان، التى وُجهت إليها التهمة فى القضية لكنها تشن حملة عنيفة على رئيسها السابق. ويعتبر المحامون أن عدم فصل المحاكمات سيجعل المحاكمة غير عادلة.

من جهتها، ذكرت صحيفة «سانكاى شيمبون»، أن المدعين تخلوا عن تقديم استئناف لإخلاء سبيل غصن بكفالة أمام المحكمة العليا. وبذلك لن يكون غصن معرضا للعودة إلى السجن إلا فى حال توقيفه من جديد بسبب توجيه تهم جديدة إليه.

وخرج غصن من السجن مساء الخميس الماضى، بعد دفعه كفالة مالية ثانية تبلغ 500 مليون ين (4 ملايين يورو). ويُحظر عليه رؤية زوجته من دون موافقة مسبقة من المحكمة.

وفى 6 مارس الماضى، دفع غصن كفالة ضخمة قدرها مليار ين لإطلاق سراحه من السجن حيث أمضى 108 أيام فى أعقاب القبض عليه أول مرة فى 19 نوفمبر الماضى للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية.