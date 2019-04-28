سياسيون ورجال أعمال يواجهون اتهامات بالتهرب الضريبي في جنوب أفريقيا

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يواجه مسؤولون وسياسيون ورجال أعمال بالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا اتهامات بالتهرب من دفع أكثر من 250 مليون راند (4ر17 مليون دولار) ضرائب، تتعلق بإيرادات حصلوا عليها من شركة بوساسا، وهي شركة الخدمات التي تعد محور فضيحة فساد واسعة النطاق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قطاع الإيرادات في جنوب أفريقيا أنهى تحقيقاته الأولية، التي ربما تؤدي لتوجيه اتهامات بتعمد إخفاء جزء من الإيرادات والمبالغة في التكاليف المعلنة .

وأفادت صحيفة صنداي تايمز بجنوب أفريقيا أن من بين المتهمين دودو ميني، مديرة منظمة خيرية تخص الرئيس السابق جاكوب زوما والعضو بالحزب الحاكم فنسيت سميث ووزيرة شؤون البيئة نومفولا موكونياني.