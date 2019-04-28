رئيس وزراء إسبانيا أول زعيم حزبي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أصبح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أول زعيم حزبي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مركز اقتراع في بوزويلو دي الاركون، إحدى ضواحي مدريد.

وأدلى سانشيز، الذي دعا لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن سحبت الأحزاب الكاتالونية دعمها لاقتراحه للموازنة، بصوته في الساعة 9:30 صباحا قبل أن يشجع المارة على القيام بنفس الشيء.

ويتصدر حزب سانشيز "العمال الاشتراكي الإسباني" استطلاعات الرأي، لكن يبدو أنه من المحتمل أن يحصل على أقل من الأغلبية. وسوف يحتاج إلى دعم حزب بوديموس وربما أحزاب أخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة.