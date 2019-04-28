تونس: اتحاد الشغل يعلن اضرابا عاما في سيدي بوزيد إثر وفاة 12 من عمال المزارع

أعلن الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد التونسية، اليوم الأحد، دخول الولاية في إضراب عام غدا الاثنين تنديدا بوفاة 12 من عمال المزارع في حادث مرور مأساوي.

وأعلن الاتحاد الجهوي عن قراره عقب اجتماع طارئ اليوم كما دعا السلطات الجهوية إلى اعتبار الاضراب العام يوم حداد في الجهة ترحما على أرواح ضحايا الحادث الذي وقع أمس السبت.

وتسود حالة من الحزن والغضب في تونس عقب وفاة عمال قطاع الزراعة إثر حادث صدام بين شاحنتي نقل خفيفتين أدى الى وفاة 12 شخصا على الفور بينهم سبع نساء وإصابة حوالي 20 آخرين بجروح.

وتأتي الفاجعة ضمن سلسلة من حوادث المرور المشابهة لنقل العمال في المناطق الريفية وأغلبهم عاملات يقدر عددهن اجمالا بنحو نصف مليون عاملة معظمهن يعانين من أوضاع اجتماعية هشة.

وندد الاتحاد أمس بظروف النقل غير الانسانية وغير الآمنة للمزارعين.