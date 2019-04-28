احتجاجات ضد منجم فحم مثير للجدل تواجه استقبالا عدائيا من سكان بلدة في أستراليا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل اليوم الأحد بعد أن تردد أنه اقتحم بفرس يمتطيه تجمعا من الأشخاص يحتجون على منجم فحم مثير للجدل وأصاب امرأة بجروح ،وفقا للإعلام المحلي.

وكان مئات الأشخاص قد احتشدوا في بلدة كليرمونت بولاية كوينزلاند ،وهي بلدة تقع على بعد 980 كيلومترا شمال غرب بريسبن عاصمة الولاية، للاحتجاج على خطط لفتح منجم فحم لشركة "أداني" الهندية العملاقة للمناجم في المنطقة .

وأبلغ المحتجون عن تعرض مركباتهم للرشق بالحجارة من جانب سكان البلدة خلال التجول بها في قافلة للاحتجاج ، كما وضعت الحانات المحلية لافتات تحظر على المحتجين المعارضين للمنجم دخول الحانات والمطاعم.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن رجلا قد اقتحم بفرس الساحة التي يخيم بها المحتجون وأسقط امرأة في الستينات من عمرها على الأرض.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة مستقرة ، وألقت الشرطة القبض على الرجل .

وانطلق الكثير من المحتجين في قافلة يقودها مؤسس حزب الخضر بوب براون بداية من مدينة هوبارت ولمسافة 5 آلاف كيلومتر إلى الجنوب.

وواجه الاحتجاج استقبالا عدائيا من السكان الذين يأملون في الاستفادة والحصول على وظائف في مشروع المنجم المثير للجدل الذي سوف يكون الأكبر في أستراليا حال تدشينه.

ووافقت الحكومة الأسترالية على الشروط البيئية الخاصة بمنجم شركة أداني قبيل دعوة رئيس الوزراء سكوت موريسون لإجراء الانتخابات العامة في 18 أيار/مايو المقبل.

وتجنب زعيم المعارضة قطع أي التزام على نفسه إزاء مستقبل المنجم الذي يلقى تأييدا من كثيرين داخل الولاية ومعارضة من خارجها.

ومن المقرر أن يتم نقل فحم يستخرج من المنجم بقيمة 16 مليار دولار أسترالي (2ر11 مليار دولار أمريكي) إلى الهند لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء . ولم يحصل المنجم بعد على موافقة حكومة ولاية كوينزلاند.

وتغادر قافلة المحتجين كليرمونت غدا الاثنين إلى كانبرا.