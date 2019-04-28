إسرائيل تطلق سراح سجينين سوريين عبر معبر القنيطرة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إطلاق سراح سجينين سوريين وتسليمهما إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما تسلمت إسرائيل رفات أحد جنودها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الجيش في بيان إنه تم قبل قليل "نقل سجينين سوريين للصليب الأحمر عبر معبر القنيطرة في مرتفعات الجولان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري استعادة رفات الجندي زخاري باومل الذي ظل مفقودا منذ حرب لبنان عام 1982.

وقالت مصادر إسرائيلية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إسرائيل قررت إطلاق سراح السجينين كبادرة حسن نية.