قالت مديرية الجمارك المحلية في مقاطعة خنان بوسط الصين، إن حجم التجارة الخارجية للمقاطعة بلغ 21.89 مليار يوان (نحو 3.25 مليار دولار أمريكي) مع دول واقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

ويعكس الرقم المسجل زيادة بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

وخلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ حجم تجارة المقاطعة مع دول واقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق في مارس 7.83 مليار يوان، بارتفاع بنسبة 32.5% على أساس سنوي.

أما الشركات الخاصة في المقاطعة، فشهدت بدورها اتجاه ارتفاع في التجارة مع دول ضمن الحزام والطريق السنة الجارية مسجلة 11.01 مليار يوان، بزيادة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة لتجارة المقاطعة مع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، فسجلت 11.29 مليار يوان، ما يشكل أكثر من نصف إجمالي التجارة للمقاطعة.

وأضافت الجمارك المحلية أنه منذ عام 2013، واصلت خنان تسجيل زيادة مستمرة في حجم تجارتها مع دول واقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بمعدل نمو سنوي بأكثر من 10%.