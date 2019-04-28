إيطاليا: فوز الشعبويين في انتخابات البرلمان الأوروبي سوف يجنبنا زيادة «القيمة المضافة»

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن فوز الشعبويين في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل؛ سوف يتيح لروما تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سالفيني القول: "لن يأتي أحد يطالبنا بمبلغ 23 مليار يورو (25.6 مليار دولار) المطلوب لتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة في حال فوز الشعبويين".

وقال في حوار مع صحيفة "لا ستامبا": "التصويت لصالح الشعبويين سوف يشير إلى أن أوروبا سوف تغير توجهها".

وحذر منتقدو الموازنة الإيطالية من أنه لا يمكن تمويل الإجراءات الاقتصادية المقررة بدون زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي تعد محل خلاف بين حزبي الائتلاف الحكومي حزب الرابطة الذي ينتمى له سالفيني وحركة خمس نجوم.

واستبعد سالفيني إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا، كما انتقد حركة خمس نجوم لانقساماتها الداخلية وعدم حسمها. وقال: "المشكلة هي أن أعضاء الحركة يغيرون رأيهم كثيرا".

وأشار سالفيني إلى أن مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة المقرر أن يربط بين إيطاليا وفرنسا، أحد قضايا محل الخلاف بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم، سوف يتم استكماله بالتأكيد إذا فاز حزب الرابطة في منطقة بيدمونت، التي تجري بها أعمال السكة الحديد في الجانب الإيطالي.