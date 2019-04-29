تقدم واضح لحزب سانشيز في الانتخابات العامة الإسبانية

حقق حزب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (حزب العمال الاشتراكي) تقدما واضحا في الانتخابات العامة الإسبانية بعد فرز 40% من الأصوات.
وفاز الحزب بـ 7ر29% من الأصوات، حسب السلطات الانتخابية، لكنه ما يزال بعيدا عن تحقيق أغلبية مطلقة.
كما فاز حزب "الشعب" المحافظ بـ 7ر16% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن، وهذه هي نصف النتيجة التي حققها في الانتخابات الأخيرة لعام 2016.
وحل ثالثا حزب سيودادانوس (المواطنون) الليبرالي بـ 6ر14%، وفاز تحالف يونيداس بوديموس بـ 1ر14% وحزب بوكس اليميني المتطرف بـ 7ر9%.
ويستعد "بوكس" ليصبح أول حزب يميني متطرف يدخل البرلمان الوطني منذ عقود.