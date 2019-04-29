تقدم واضح لحزب سانشيز في الانتخابات العامة الإسبانية

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حقق حزب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (حزب العمال الاشتراكي) تقدما واضحا في الانتخابات العامة الإسبانية بعد فرز 40% من الأصوات.

وفاز الحزب بـ 7ر29% من الأصوات، حسب السلطات الانتخابية، لكنه ما يزال بعيدا عن تحقيق أغلبية مطلقة.

كما فاز حزب "الشعب" المحافظ بـ 7ر16% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن، وهذه هي نصف النتيجة التي حققها في الانتخابات الأخيرة لعام 2016.

وحل ثالثا حزب سيودادانوس (المواطنون) الليبرالي بـ 6ر14%، وفاز تحالف يونيداس بوديموس بـ 1ر14% وحزب بوكس اليميني المتطرف بـ 7ر9%.

ويستعد "بوكس" ليصبح أول حزب يميني متطرف يدخل البرلمان الوطني منذ عقود.