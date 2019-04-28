مادورو يشيد بانسحاب بلاده من منظمة الدول الأمريكية

أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، بخروج بلاده، التي تضربها الأزمات، من منظمة الدول الأمريكية التي تعتبرها فنزويلا أنها تمثل مصالح الولايات المتحدة.

وقال مادورو عبر تويتر: "الشعب الجسور يحتشد للاحتفال بانسحابنا النهائي من وزارة المستعمرات الأمريكية – منظمة الدول الأمريكية"، وأردف قائلا: "فنزويلا حرة ومستقلة!".

وبدأت حكومة مادورو في هذه الخطوة منذ عامين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترفت منظمة الدول الأمريكية بممثل عن زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، كممثل رسمي لفنزويلا في المنظمة.

وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها منذ عام تقريبا وتسبب في أزمة اقتصادية هائلة. ويضغط جوايدو وحلفاؤه على الرئيس للاستقالة حتى يمكن إجراء انتخابات مبكرة.