مقتل 5 مدنيين في قصف للحوثيين بمدينة تعز اليمنية

قتل 5 مدنيين يمنيين وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، إثر سقوط قذيفة في مدينة تعز.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قذيفة أطلقها الحوثيون من أطراف المدينة، سقطت على منزل مدنيين قي قرية مشرفة بمديرية جبل حبشي، ما أسفر عن مقتل 4 أطفال ووالدتهم، إلى جانب إصابة اثنين آخرين.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا حتى الآن.

ويسيطر الحوثيون على أطراف مدينة تعز منذ أكثر من 4 أعوام، ويفرضون عليها حصارا مطبقا، بينما تسيطر القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي على معظم أجزاء المدينة.

وتتعرض المدينة بين حين وآخر لقصف من قبل الآطراف المتصارعة، تخلف في العادة قتلى وجرحى من المدنيين.