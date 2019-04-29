المجلس العسكري بالسودان يعفي مديري المراسم والإعلام برئاسة الجمهورية

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء مدير إدارة مراسم الدولة العميد محمد المبارك سليمان، ومدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية برئاسة الجمهورية، المهندس قبيس أحمد المصطفى.