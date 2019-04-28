ظريف: بعض الأشخاص يدفعون باتجاه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تفاقم جزئيا بسبب أن أشخاصا معينين يدفعون باتجاه المواجهة.

وأضاف ظريف في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي بي إس) الأمريكية بثت اليوم الأحد، أن إيران لا تريد المواجهة ولا تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب فيها أيضا "لكننا نعلم أن بعض الأشخاص يدفعون باتجاه ذلك".

وخصّ ظريف بالذكر كلا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص "يحاولون دائما خلق التوتر" وأن "استمرار وجودهم يعتمد على التوتر".

واستشهد ظريف بدعم نتنياهو لقرار الولايات المتحدة لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمتها بشأن الإرهاب وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يريدون المواجهة وأعتقد أنه من المهم للأشخاص ذوي الحصافة والراشدين منع المواجهة".

ورفض ظريف تحديد من هم هؤلاء "الراشدين". وقال أيضا إنه لم يندم على مقاومة لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني العام الماضي.

وأضاف: "لا يمكننا مقابلة شخص لا يتسم بالاحترام وانتهك التزامات بلاده الدولية وانسحب من الاتفاقيات .. أنت لا تجتمع لالتقاط الصور".