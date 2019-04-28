صحيفة سودانية: البشير بكى بحرقة عندما سمع من يناديه بـ«الرئيس المخلوع»

قالت مصادر مطلعة لصحيفة «الراكوبة» السودانية، إن الرئيس المعزول عمر البشير انتابته حالة نفسية سيئة وترقرقت عيناه بالدموع في معتقله بسجن كوبر بالعاصمة الخرطوم عقب سماعه لأول مرة احد السجناء يناديه بالرئيس المخلوع .

وأضافت المصادر أن مايتسرب من اخبار عن مايجري داخل سجن كوبر حول الرئيس المعزول عمر البشير بالاضافة الى رموز النظام المعتقلين هي شبه صحيحة لكن مصدر تسربها ليس من الضباط او العاملين في السجن كون هناك اجراءات امنية صارمة انما تتسرب من قبل أهالي واقارب المعتقلين على الرغم من منع التواصل بين الطرفين .

وأكدت المصادر صحة المعلومات التي تعلقت بحال الرئيس المخلوع عمر البشير داخل سجن كوبر والتي اشارت الى تدهور صحته بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن.

وأشارت المصادر إلى أن البشير حتى الآن غير مصدق انه مسجون، كما يرفض قبول هذه الحقيقة رفضا باتا، وأصيب بحالة من الوجوم والذهول، الأمر الذي سبب له صدمة خفيفة نقل على إثرها إلى مستشفى “رويال كير”.

وتابعت المصادر: أكثر ما أوجع البشير وآلمه هو التحفظ عليه في القسم الخاص بالمعتقلين السياسيين والذي يخضع لحراسة شديدة من قبل (رفقاء السلاح ) في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه ان ينقلبوا عليه أصحاب (الكاكي).