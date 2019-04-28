بابا الفاتيكان يدعو إلى إجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه بشأن المحنة "شديدة الخطورة" التي يعيشها المهاجرون المحتجزون في مراكز توقيف في ليبيا، ودعا إلى إجلائهم بصورة سريعة.

وقال: "أدعوكم إلى الانضمام لصلاتي من أجل المهاجرين الموجودين في مراكز اعتقال في ليبيا، والذين يعيشون في أوضاع صعبة بالفعل، والتي زاد من خطورتها الصراع الدائر".

وطالب على وجه الخصوص بإجلاء النساء والأطفال والمرضى في أسرع وقت ممكن عبر ممرات إنسانية.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت أمس الأول الجمعة أنه من المقرر إقامة ممر إنساني يوم غد الاثنين لنقل 147 طالب لجوء جوا من ليبيا إلى إيطاليا.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس وأطرافها مواجهات بين قوات موالية لقائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومقرها طرابلس، بهدف السيطرة على العاصمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت قبل أيام أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجانبين ارتفعت إلى 278 قتيلا و1332 جريحا.