مقتل العشرات من عناصر طالبان في غارات جوية وعمليات بأفغانستان

ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، أن العشرات من عناصر طالبان قتلوا في أحدث غارات جوية وعمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن المصادر القول إن 11 من عناصر طالبان، قتلوا في الغارات الجوية التي جرت في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

من ناحية أخرى، قُتل 17 على الأقل من مسلحي طالبان، واحتُجز 8 آخرون، خلال عمليات منفصلة قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في منطقة برمال في باكتيكا، ومنطقة تشارخ في لوجار، ومنطقة جيلان في إقليم غزني.

وأضافت المصادر أن غارة جوية جرت في منطقة ديه بالا، بإقليم نانجارهار، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر طالبان، مضيفة أن القوات الخاصة الأفغانية قامت بعملية في منطقة مايمانه بإقليم فارياب، مما أسفر عن مقتل 19 من مسلحي طالبان.

وأوضحت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة باكوا بإقليم فرح، ودمرت 300 كيلوجرام من الهيروين، و90 ألف رطل من المنتجات الخام.