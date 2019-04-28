السودان: المجلس العسكري يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

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جمد المجلس العسكري السوداني اليوم الأحد نشاط النقابات والاتحادات المهنية في السودان، فضلا عن اتحاد أصحاب العمل.

وكلف القرار مجموعة من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية المتعلقة بالنقابات والاتحادات المهنية، ووجه رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح برهان مسجل عام التنظيمات العمل بالبدء في تكوين لجان تسيير مهام تلك التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.

يذكر أن حل النقابات والاتحادات المهنية كان أحد أهم مطالب تجمع المهنيين السودانيين" تجمع نقابي غير رسمي" والذي قاد الحراك الثوري في السودان منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.