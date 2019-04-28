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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين، إثر سقوط رافعة خلال أعمال بناء مبنى جديد لشركة «جوجل»، بمدينة سياتل الأمريكية.وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، لقطات حية من موقع الحادث، حيث انتشرت سيارات الإسعاف والشرطة.