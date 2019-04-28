استطلاع: الحزب الحاكم في بولندا سيفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأوروبية

أشار استطلاع للرأي، نقلا عن وكالة الأنباء البولندية اليوم الأحد، إلى أن حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم من المنتظر أن يفوز بأكبر عدد من الأصوات في البلاد في الانتخابات الأوروبية التي تُجرى الشهر المقبل.

ولفت الاستطلاع إلى أن حزب "القانون والعدالة" سيفوز بنسبة 38.7% من الأصوات، بينما سيحصل تحالف "الائتلاف الأوروبي" المعارض على 33%.

وتعطي استطلاعات أخرى للرأي، جرت الأسبوع الماضي التكتل نسبا مماثلة.

وتجري انتخابات البرلمان الأوروبي في بولندا يوم 26 مايو المقبل.

يأتي ذلك بعد يوم من تحذير ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا من إقرار العمل بعملة اليورو في البلاد، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى بطء الاقتصاد والإضرار بالأسر.

وقال كاتشينسكي لوكالة الأنباء البولندية أثناء تجمع انتخابي في بوزنان، قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل: "إذا أردنا إدخال اليورو الآن، فإن الاقتصاد البولندي سيتكبد خسائر وينمو بسرعة أقل. ستخسر الأسر أيضا".