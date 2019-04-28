خليل زاد يطلع الرئيس الأفغاني على الخطط المستقبلية بشأن عملية المصالحة

أطلع المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني على الرحلات التي يعتزم القيام بها وخططه المستقبلية الخاصة بعملية المصالحة الأفغانية.



وذكر مكتب الرئاسة الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن خليل زاد التقى غني مساء أمس، مُشيرًا إلى أن الجانبين شددا على ضرورة إحياء الحوار الداخلي الأفغاني، واصفين إياه بالخطوة الهامة في سبيل إطلاق المحادثات المباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.



وكان من المقرر أن ينطلق الحوار بين الفصائل الأفغانية في 20 أبريل الجاري في الدوحة، أُلغي بسبب خلافات حول قائمة المشاركين التي تضم أسماء 250 مندوبًا.