إسرائيل تبادل أسيرين سوريين برفات جندييها «زاكارى»

ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، نقلا عن مصدر رسمى إسرائيلى، أن تل أبيب ستطلق سراح أسيرين سوريين مقابل رفات جندى إسرائيلى تسلمته منذ أسبوع، بعد أن كان مفقودا منذ عام 1982.

وقال المسئول الإسرائيلى إنه «سيتم إطلاق سراح مواطنين سوريين محتجزين لدى إسرائيل، بعد عودة رفات الجندى زاكارى بوميل من سوريا».

وكان بوميل أحد 6 جنود إسرائيليين فقدوا فى 11 يونيو 1982، فى معركة السلطان يعقوب مع الجيش السورى فى البقاع اللبنانى، التى قتل خلالها 20 جنديا إسرائيليا، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وعقب المعركة تمكنت إسرائيل من استعادة جنديين أسيرين، وعُثر على جثة جندى ثالث مفقود فى عامى 1984 و1985، فى حين لا يزال جنديان فى عداد المفقودين، هما زفى فيلدمان ويهودا كاتز.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه «تم نقل رفات بوميل أواخر مارس الماضى، على متن طائرة تابعة لشركة «العال» عبر دولة ثالثة، وليس ضمن صفقة مع دول أخرى».

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو، مطلع إبريل الجارى، أن «الجيشين الروسى والسورى عثرا على جثة الجندى الإسرائيلى».

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلى عن استعادة رفات الجندى، فى 4 أبريل الجارى، قبل يوم واحد من سفر نتنياهو إلى روسيا للقاء بوتين، وقبل 6 أيام من الانتخابات العامة الإسرائيلية.

وفى سبتمبر الماضى، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف بأن القوات الروسية فى سوريا تساعد فى عملية بحث خاصة عن رفات الجنود الإسرائيليين الذين فقدوا فى معارك سابقة.

وفى عام 2016، سلمت روسيا إسرائيل واحدة من دبابتين إسرائيليتين كانتا جزءا من معركة السلطان يعقوب، والتى نقلها الجيش الروسى ليتم عرضها فى متحف سلاح المدرعات فى موسكو.