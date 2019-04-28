مفوض أوروبي ينتقد السياسة الأوروبية للحكومة الألمانية

اتهم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة، جونتر أوتينجر، الحكومة الألمانية، بالتقصير في ما يتعلق بسياسة برلين الأوروبية.

وقال أوتينجر، المنحدر من ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريتشن" الألمانيتين في عددهما المقرر نشرهما غدا الاثنين: "ألاحظ بأسف شديد مدى قلة المحفزات الصادرة من الحكومة الاتحادية في السياسة الأوروبية".

وأشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحمل عنوان "انطلاقة جديدة لأوروبا"، ولفت إلى أنه لم يشعر منها حتى الآن سوى بالقليل، أو لم يشعر بأي منها على الإطلاق.

وأضاف المفوض الأوروبي: "لا تهتم السياسة الألمانية سوى بشكل محدود للغاية بآفاق مستقبلية أوروبية"، لافتا إلى أنها تقود بشكل أساسي نقاشا وطنيا.