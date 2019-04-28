زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا تهاجم اتحاد ميركل

شنت كاتارينا بارلي، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، هجوما قويا على الاتحاد المسيحي، الطرف الآخر في الائتلاف، وذلك قبل الانتخابات الأوروبية المرتقبة نهاية شهر مايو.

وقالت بارلي لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يدفع المحافظون أوروبا الاقتصادية إلى الأمام من خلال أجور منخفضة وحقوق موظفين أقل".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي، ويشكل الاتحاد الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وأضافت بارلي، وهي المرشحة الرئيسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد المسيحي يسيء استخدام الاتحاد الأوروبي "من أجل إفساد الإنجازات السياسية الاجتماعية في ألمانيا"، مؤكدة أن هذا الطريق خاطئ.

وقالت بارلي: "يتعين علينا بدلا من ذلك توسيع نطاق مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي الخاص بنا لتشمل أوروبا".

وتابعت: "يتعين علينا مواصلة تطوير المجال الاقتصادي لأوروبا الاجتماعية. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة لحد أدنى من الأجور يمكن العيش منه كمعيار محوري على مستوى أوروبا".