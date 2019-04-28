الجيش الوطني الليبي: هناك دول انضمت علنا للمعركة ضدنا مثل قطر وتركيا

جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد، اتهام دولتي قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في طرابلس .

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في بنغازي، إن "القوات المسلحة تحارب الإرهاب والجماعات المتطرفة وهناك دول انضمت علنًّا للمعركة ضدنا مثل قطر وتركيا"، بحسب وكالة الأنباء الليبية (لانا) التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا، والتابع لها الجيش الوطني الليبي.

وأضاف أن تركيا تنقل "إرهابيين من سوريا عبر أراضيها إلى ليبيا"، مشيرًا إلى أن أنقرة تبنت الجناح الخاسر وهو" الإخوان المسلمين" بعد رفض انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وتابع "كنّا نتمنى أن تكون تركيا دولة للجميع وأن يكون لها دور في عملية التنمية في ليبيا بدلًا من دعمها للإرهابيين".

وأشار المسماري إلى أن "تركيا سلمت المجموعات المسلحة بمصراتة طائرة بدون طيار ومعها طاقم تشغيل تركي"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وشدد المسماري، على أن قوات الجيش الليبي تستخدم سياسة النفس الطويل في عملية تحرير طرابلس، وأن الجيش الوطني الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك والحفاظ على أرواح المدنيين في عملية تحرير.

وأكد المسماري استهداف قوات الجيش الليبي لمخازن ذخيرة للمجموعات المسلحة شرقي العاصمة طرابلس، واستهداف غرفة عمليات لتنظيم القاعدة قرب طرابلس، لافتا إلى أن العمليات مستمرة، بحسب موقع"بوابة الوسط.

واستطرد المسماري يقول إن طيران الجيش أغار على اهداف في مصراتة حيث مقر عمليات "قوات البنيان المرصوص المتطرفة" و"غرفة عمليات لتنظيم القاعدة المتطرف".

وذكر المسماري أن الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني نفذ غارات جوية استهدفت مناطق "في ترهونة وسوق الخميس والسبيعة"، متهما إياه بـ"قصف مستشفى السبيعة بصواريغ جراد".