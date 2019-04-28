روسيا تعرب عن تشككها إزاء جهود ترامب من أجل نزع السلاح النووي

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قال متحدث باسم الحكومة الروسية، مساء اليوم السبت، إن موسكو تنظر بعين الشك والريبة إلى التوجه الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلق بنزع السلاح النووي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات لوكالة أنباء انترفاكس الروسية أن إعلان نوايا ترامب هو موضع ترحيب ولكن لا ينبغي النظر إليه على أنه يمثل مبادرة جدية.

وتابع بيسكوف قائلا إنه سيكون من المثالي تخليص العالم من الأسلحة النووية، لكن الأسلحة تعمل أيضًا كرادع متبادل.

وكان ترامب قد أعرب في الآونة الأخيرة عن تأييده لخفض الإنفاق الأمريكي والروسي والصيني الباهظ على الأسلحة النووية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأول الخميس أن إدارة ترامب تستعد للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة مع القوتين العالميتين الكبيرتين.

ونوهت الصحيفة إلى أن الهدف هو الحد من الأسلحة النووية الروسية وإقناع الصين بالموافقة على مثل هذا الاتفاق.

وكان رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف قد قال في تصريحات لوكالة أنباء انترفاكس إنه سيكون من الرائع حقا تنفيذ فكرة ترامب.