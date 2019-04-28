نتنياهو: هجوم كاليفورنيا «طعنة في قلب الشعب اليهودي»

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أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع في كنيس يهودي في كاليفورنيا، ووصفه بأنه "طعنة في قلب الشعب اليهودي".

وقال نتنياهو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أدين بشدة الاعتداء الإجرامي الذين وقع على الكنيس بولاية كاليفورنيا. إن هذه طعنة في قلب الشعب اليهودي".

ودعى المجتمع الدولي إلى "تشديد الإجراءات لمكافحة معاداة السامية".

وأضاف: "على ضوء تزايد حدة الاعتداءات المعادية للسامية في كل أنحاء العالم، سأعقد هذا الأسبوع جلسة خاصة لمناقشة هذه التطورات بمشاركة جميع الجهات المختصة".

وكانت سيدة قد لقيت حتفها وأصيب 3 آخرون بعدما فتح مسلح أمس النار داخل كنيس ببلدة بواي شمال سان دييجو.