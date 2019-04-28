رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحالف دولي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد إلى ضرورة إقامة تحالف دولي لمواجهة الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.

وحث اشتية في بيان عقب استقباله في رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، على الخروج بموقف سياسي دولي واضح للتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد اشتية أن الجانب الفلسطيني "لن يقبل باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية".

وبحسب البيان، بحث اشتية مع المبعوث النرويجي أجندة مؤتمر المانحين الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتعول السلطة الفلسطينية على مؤتمر المانحين المقرر في بروكسل في ظل معاناتها من أزمة مالية جراء وقف المساعدات الأمريكية عنها وأزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل.